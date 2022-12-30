大埔白石角公眾停車場自動泊車系統明啟用　供52個自動泊車位

【有線新聞】大埔白石角公眾停車場的自動泊車系統明日啟用。

停車場一共有約250個車位，其中52個是自動泊車車位，車主每次取車或泊車大約需時2分鐘。政府亦計劃日後在深水埗、將軍澳及新蒲崗設置自動泊車系統。