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本港新增27,830確診 多72人死亡
i-Cable
2022年12月30日
港聞
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【有線新聞】本港新增27,830宗確診，946宗為輸入個案，多72人死亡。
本地個案有26,884宗，48間安老及殘疾院舍有77名院友及員工確診，51間學校新呈報95宗個案，涉及48名學生及47名教職員。
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