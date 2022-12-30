【有線新聞】高登討論區有會員個人資料被放上暗網出售，私隱專員公署正調查。

私隱專員公署說，昨晚收到高登討論區通知，指有為數不少的會員個人資料被放在暗網出售，考慮到受影響人數眾多，公署已就展開循規審查，了解詳情及所涉及的個人資料等，呼籲曾登記成為會員的市民提高警惕。