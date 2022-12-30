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政府擬修例改善院舍空間及人手　議員憂或縮減中小型院舍6,000床位

政府擬修例改善院舍空間及人手　議員憂或縮減中小型院舍6,000床位
【有線新聞】政府擬修例改善院舍空間和人手，有立法會議員認為部份建議對業界有難度。
勞福局副局長何啟明聯同兩名立法會議員探訪北角中小型院舍，了解修例的意見。社福界議員狄志遠指，若修例會或縮減中小型院舍6,000個床位，希望能夠與政府繼續磋商。
本身是社工的林素蔚表示，要求護士或保健員一更由11小時增至13小時，招聘人手會更加困難。
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