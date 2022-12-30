警方拘四青年涉販毒　檢350萬元毒品

【有線新聞】警方拘捕四人涉嫌販毒，檢獲約350萬元毒品。

四名被捕男子16至20歲，其中兩人被黑布蒙頭，由探員押走調查。警方根據線報，昨日分別在油麻地及深水埗截查三名男子，在他們身上檢獲毒品，之後押其中一名疑犯到蘇屋邨住所，在單位內拘捕多一人，並檢獲4.5公斤冰毒、300克氯胺酮，市價約值350萬元。