互委會解散｜有成員不捨冀找新出路　關注組嘆失中間人角色　倡政府提替代方案

【有線新聞】政府年初向全港互委會發信要求他們解散，2022年底是「死線」。有互委會成員感到不捨，希望找到新出路，繼續服務街坊，關注組織認為政府應提供更全面的替代方案。

林玉華十一年前當選所住大廈的互助委員會主席，一做就五屆。新翠邨新傑樓互委會主席林玉華：「他們有時未必叫我林姑娘，有時會叫我暱稱華女，像是家人的稱呼、關係是親近的，他們好像看著我長大，看著我服務社區。」

政府今年三月發信予全港約1600個屋邨互委會，以角色逐漸式微為由，要求元旦前解散。林玉華：「我自己有不開心，覺得好像到了自己手上才結束。」

互委會主席是屋邨管理諮詢委員會成員，可以在會上向房署反映意見。林姑娘多年來一直為居民發聲，為屋邨建樹，解散在即她亦只能向前看。林玉華：「既然我要接受，就看看可以用甚麼平台優化、延續它，延續比一切重要。我反對、停止它是無用的，這件事仍會進行，只會變得更差。」

有關注屋邨管理的組織認為，失去互委會相當於失去一個中間人及緩衝的角色，政府應盡快提出替補方案。公屋聯會主席文裕明：「有點倉卒的是互委會解散後，它原來的功能有甚麼辦法可以代替呢？是否完全只靠房委會同事死撐呢？我認為值得研究，房委會同事大部分都很勤力工作，但問題是失去了一個平台、一個緩衝，壓力會很大。」

互委會沿用三十八年的會址將會交還房署，屆時會優先還原為住宅單位，或者改造作回收設施。