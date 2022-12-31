專家：春節新冠感染率或高達八成　民眾宜減逾百人聚集

【有線新聞】有內地專家估計，春節期間新冠病毒感染率或高達80%，呼籲民眾減少百人以上聚集；又認為近日很多患者出現所謂「白肺」，是因感染人口基數大所致。

內地不少民眾計劃在即將到來的春節假期出遊或參加大型聚會，令感染風險大增。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，早前參加一個視像醫學講座時稱，不少大城市感染率已超過五成，估計春節期間情況會更嚴重，呼籲民眾減少大型聚集：「到春節的時候，都已經到60%、70%、80%了。我們顯然希望大家能夠減少聚集，特別對於那些在現在老家，大家有年終聚餐的這個習慣。那麼如果我們能夠減少就是100個人以上的聚集，那麼這種情況下面，對於我們整個的疫情的迅速蔓延，可以起到很好的作用。」

另外，針對近日很多患者出現所謂「白肺」症狀，張文宏認為是重症患者增加所致，並非如傳言所指與病毒株相關：「現在造成流行的，我們絕不是現在的我們大家提到的，所謂的Delta或者是原始毒株。關於這些毒株的一個問題，其實不是這麼回事，而是這段時間整體的重症病人的總數有所增加。」

他又重申，中國現時放寬防控做法，符合全球疫情大趨勢，雖然放開後會出現感染高峰，但目前疫情正在或已從全球大爆發的形式，向地方性流行形式轉變。