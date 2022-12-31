疑因車速問題起爭執　醉漢毆司機、搶的士　西環遇警截停被捕

【有線新聞】一名男子疑醉酒搭的士由油麻地往港島期間，打傷67歲司機、搶走的士，最終在西環被捕。

涉案49歲男子在警車接受調查，他未能通過酒精呼氣測試及涉嫌偷車、傷人被拘捕。清晨五時左右，這名男子在油麻地白加士街登上一架的士前往柴灣，當的士途經東區走廊時，兩人疑因車速問題爭執，男子打傷司機，趁司機下車報警時駕走的士。警方早上六時半，在西環士美菲路截停的士拘捕這名男子，的士車頭損毀、一條車胎爆裂。