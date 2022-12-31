i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
疑因車速問題起爭執 醉漢毆司機、搶的士 西環遇警截停被捕
i-Cable
2022年12月31日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名男子疑醉酒搭的士由油麻地往港島期間，打傷67歲司機、搶走的士，最終在西環被捕。
涉案49歲男子在警車接受調查，他未能通過酒精呼氣測試及涉嫌偷車、傷人被拘捕。清晨五時左右，這名男子在油麻地白加士街登上一架的士前往柴灣，當的士途經東區走廊時，兩人疑因車速問題爭執，男子打傷司機，趁司機下車報警時駕走的士。警方早上六時半，在西環士美菲路截停的士拘捕這名男子，的士車頭損毀、一條車胎爆裂。
上一條影片
專家：春節新冠感染率或高達八成 民眾宜減逾百人聚集
下一條影片
膠袋徵費今起加至一元 冷凍食品不再獲豁免
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日