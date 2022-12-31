兩內地漢涉爆竊上環住宅被捕　疑涉另一宗爆竊案

【有線新聞】兩名內地男子涉嫌在上環入屋爆竊被捕。

兩人報稱來自貴州，其中40歲疑匪反抗時，被警員用胡椒噴劑制服，眼睛不適要送院治理，28歲同黨扣上手銬踎在路邊。中區特遣隊清晨巡經九如坊，發現兩名男子爬棚架進入一個單位爆竊，離開準備搭的士逃走被捕，當場搜出一萬多元現款。

警方懷疑兩人與本月中樂古道另一宗爆竊案有關。