人大釋法｜譚耀宗：特首可處理認定問題　陳弘毅：未說明應用範圍、將來或再釋法

【有線新聞】全國人大常委會通過港區國安法解釋議案，說明國安案件可否聘用海外律師辯護屬於需要特首認定的問題，全國人大常委譚耀宗說特首有權處理他認定涉及國安的問題；基本法委員會委員陳弘毅認為今次沒有解釋條文的應用範圍，將來遇到新問題可能要再釋法。

海外律師能否參與國安案件，獲確認是屬於釋法後國安法47條規定需要認定的問題，要向行政長官提出以及取得他發出的證明書，日後如何界定甚麼是「認定問題」，人大常委譚耀宗說行政長官是最終負責人。譚耀宗：「在國安法已存在的執行機制，再清晰告訴大家精神、原意、途徑、機制如何，不只是解決海外律師（問題）。」

基本法委員會委員陳弘毅不認同是擴大行政長官權力，認為法院仍有權根據第47條，討論事項是否屬於「認定問題」。陳弘毅：「（釋法）不是解釋47條的應用範圍，以後如果出現某些情況，去到法院，律政司可以提出論點，這問題應該根據47條，由特首發出證明書。涉及法院如何解釋47條，如果法院不同意，不排除政府再將這問題提請人大釋法。」

如果像今次黎智英聘請英國御用大律師的問題，法院在第一階段沒有根據47條向行政長官提出並取得證明書，釋法補充說明了國安委應當根據14條規定，履行法定職責，作出判斷和決定。資深大律師湯家驊：「不單止對法庭有約束力，亦對所有其他政府部門有約束力，需要配合和落實國安委的決定，例如香港入境處可以不批准，不批出簽證讓他入境。」他說國安委只是作行政決定，不涉及司法程序。