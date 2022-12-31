理大衝突｜13人暴動罪成　判囚29至63個月　包括「12港人」郭子麟

【有線新聞】2019年理大衝突，13人在油麻地一帶暴動罪成，法官形容當日現場猶如小型戰場，示威者目無法紀，目的是挑戰警方權威，判監兩年五個月至五年三個月。

被告由囚車押送到西九龍裁判法院，年齡21至33歲，全部人分別承認暴動及裁定有罪。

2019年11月18日理大衝突期間，警方封鎖校園，有人發起營救行動，大批示威者於窩打老道與咸美頓街一段彌敦道聚集，期間投擲汽油彈及雜物，警方拘捕213人。

法官指當日過千示威者在油麻地聚集，遠超過200人警力，示威者投擲逾250枚汽油彈，又向警方推進及投擲磚塊，現場如「小型戰場」；雖然辯方指無證據顯示各被告帶領、號召或鼓吹他人參與暴動，亦不知道他們當時的位置和逗留時間，但案件的嚴重性不能只因應被告的個別行為判斷，單是身處現場壯大聲威已代表他們認同暴徒的罪行。

法官指油尖旺人煙稠密，示威者無視警方警告，繼續破壞社會安寧，增加市民受傷風險，包括汽油彈在警員腳邊爆開，法庭不容許無故的暴力行為，尤其針對執法人員，認為案件並非突發，而是有預謀及一定程度計劃，示威者目無法紀，目的是挑戰警方權威。

法庭以五年為量刑起點，當中「十二港人」之一的郭子麟早前認罪獲扣減刑期，全部人判監2年5個月至5年3個月。