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2022除夕｜過去一年仍受疫情困擾 市民祈願新一年盡快復常
i-Cable
2022年12月31日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】今日是除夕，有市民回顧過去一年仍然受疫情困擾，希望新一年生活可以盡快復常。
譚先生：「上半年又有疫情，然後又很多工作、環境的問題，下半年就陸續開放，多了很多自由活動和時間。未來一年應該會多很多活動，起碼可以去旅行，可以到處去，到外國玩不同活動。」
彭先生：「我們在外國讀書回不來，這次是3年來第一次回港，（希望）快些大家不用再戴口罩，以及經濟快點好轉。」
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