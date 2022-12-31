本港新增29207確診　3月中以來新高　多52死

【有線新聞】本港新增29207宗新型肺炎確診，是自3月中以來的新高，多52人死亡。

輸入個案424宗，本地就有28783宗，多33間院舍呈報有個案，涉及64名院友及7名員工。衞生防護中心化驗了部分本地個案的樣本，約一半屬於BA.4或BA.5變種病毒。

另外多52名確診者離世，根據政府的統計方法，去年12月31日起是第五波疫情的開始，至今已經一年，期間共有11594名患者死亡。