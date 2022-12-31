大幅放寬｜社署暫託中心明起只接收未打齊三針院舍院友

【有線新聞】社署因應政府放寬防疫措施，暫託中心明日起只會接收未打齊三針的院舍院友。

社署說政府調整安老院及殘疾人士院舍確診院友的安排，打齊三針的輕症或無症狀院友會安排留在院舍照顧，由醫管局醫護人員治療及支援；基於這項安排，社署暫託中心只會接收未打齊三針的確診院友。

另外，明日及後日，調景嶺及青衣西南體育館合共新增262個床位，照顧這些患者。