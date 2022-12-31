政府發信提醒私家醫生　向不符資格者處方新冠口服藥須代收費

【有線新聞】政府通知私家醫生，向非符合資格人士處方政府購買的新冠口服藥，要代為收取藥費，每個療程劑量超過6000元。

政府早前宣布，內地旅客等非香港居民屬於「非符合資格人士」，如果在香港獲醫生處方政府分配的口服藥，要支付藥費，每個療程超過6000元。衞生署再向私家醫生發信，提醒他們要代收藥費，確保政府資源有效運用。