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阿MO身體機能大致穩定 父母：期盼新一年可以站起來
i-Cable
2022年12月31日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿MO李啟言基本身體機能大致穩定。
他父親李盛林牧師發代禱信，說之前擔心的肺炎、尿道炎等稍為穩定；阿MO可以透過語音控制電話及平板電腦，在病床上與外界接觸；期盼感官和活動神經復生。父母期盼新一年阿MO可以站起來，他們會耐心等待。
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