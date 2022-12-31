阿MO身體機能大致穩定　父母：期盼新一年可以站起來

【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿MO李啟言基本身體機能大致穩定。

他父親李盛林牧師發代禱信，說之前擔心的肺炎、尿道炎等稍為穩定；阿MO可以透過語音控制電話及平板電腦，在病床上與外界接觸；期盼感官和活動神經復生。父母期盼新一年阿MO可以站起來，他們會耐心等待。