2023新年快樂｜維港兩岸大批市民觀看煙火　稱沒限聚令較盡興　冀不用再戴口罩

【有線新聞】踏入2023年，維港上演煙火光影匯演，吸引大批市民到尖沙咀、中環觀賞，不少人說解除了限聚令等限制玩得比較盡興，希望新一年不用再戴口罩。

漫天煙火照亮維港，大部分人選擇隔著手機螢幕欣賞。市民張浩霆：「最尾一刻不斷放、放、放，超級美。」市民Hendry：「三年沒有看過煙花，不要計較是否美，可以享受到這個節日慶典的樂趣。」

大家在尖沙咀海傍等了數個小時，都是為了這十分鐘，當然要把握機會留住最美一刻。市民 陳小姐：「這幾年香港人都很難過，其實不只是香港，全世界的人都很難過，在此時讓大家知道世界仍有愛。」

疫情以來，第一個沒有限聚令的除夕，大家都玩得盡興一些。市民John：「現在可以出來倒數，疫情過去三年不能那麼自由地出來，希望可以除下口罩就更好。」

對面海的中環海濱，氣氛一樣這麼好，摩天輪附近，周圍都是賣飾品、氣球的攤檔。市民李先生：「前兩年好像死城，今年（氣氛）好得多。」市民Marvin：「很多香港人都很辛苦、過去一年，現在年尾了，大家都好像開始釋懷了。2023大家除口罩，疫情完全消失。」

雖然今年蘭桂坊沒有倒數活動，不過都一樣這麼多人一起來迎接2023。踏入2023，大家都希望新一年有些改變。市民錢生、錢太：「賺多些錢，然後去多些旅行。（丈夫有甚麼回應？）啊，大家都一樣。」

適逢防疫措施放寬，帶動到酒吧生意，蘭桂坊協會估計除夕生意，會較一星期前的平安夜多約六、七成。