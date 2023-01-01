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李家超發表新年賀詞 稱確保今年內帶領香港脫離疫情困擾
i-Cable
2023年01月01日
港聞
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【有線新聞】行政長官李家超發表新年賀詞。
李家超表示：「2023年必定會有一番新氣象，我和團隊會竭盡所能，推動社會各項民生、經濟活動，確保在今年內帶領香港脫離疫情困擾，回復正常，第二，我們會全力落實在施政報告中提出的各項工作，增強發展動能，排解民生憂難，建立健康活力，關愛共融的宜居香港，並推動青年發展及教育，實現新飛躍。
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