專訪｜指疫情需「著陸」　李夏茵：待冬天過去才考慮取消口罩令

【有線新聞】本港與內地通關在即，不過外界關注內地疫情升溫，現時是否通關好時機。醫務衞生局副局長李夏茵認同通關令市民恐慌，但反問恐慌是否有需要，又認同冬天放寬防疫措施有風險，因此保留了最低成本的口罩令。

疫情大流行未結束，政府已鬆綁大部分防疫措施，政府專家顧問袁國勇都認為夏天放寬才穩妥。醫務衞生局副局長李夏茵接受本台專訪時說，疫情將近三年，始終要嘗試著陸。

李夏茵：「我不會說疫情是完結，疫情已經要著陸，就好像我們坐飛機要降落，我們現在已到達一個地步，一定要降落。而且一架飛機在天上飛那麼久，都要看一看燃油是否足夠，如果飛機不夠燃油，好像香港經濟已經受損，可能要轉變策略。」

現時只剩下口罩令，李夏茵說一定要等冬天過去，才會考慮取消。

李夏茵：「冬天放寬是有些擔憂，所以為何我們仍然會保留口罩令，一定要過了這個冬天。（即是會一步步放寬？而不是一下子全部不用戴口罩？）視乎屆時情況如何，如果條件許可，我認為放寬口罩、如果到夏天情況穩定，放寬口罩令不是甚麼問題。」

內地與香港通關在即，兩地確診仍高企，近日又出現搶藥潮，李夏茵說理解市民的憂慮。

李夏茵：「基於大家以前有一些不好的經歷，所以覺得一有這些情況就要搶藥。如果你記得，之前都很多人搶廁紙，這個情況是一樣，但現在回首一望，是否真的有需要？」

近三年疫情，李夏茵覺得是寶貴經驗，出身自醫管局，對經歷今年第五波疫情，更是刻骨銘心。

李夏茵：「（你覺得政府當時處理得如何？）當時的確有未能掌握的事，包括病毒的變異，其實大家都很盡力去做，你問有沒有改善空間，回頭望一定有可以改善的事。」