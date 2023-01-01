人工島造價5800億惹爭議　甯漢豪：若不趁早造地或失機遇

【有線新聞】交椅洲人工島填海造價5,800億元，比2018年估算高出800億元，被質疑造價太貴，發展局局長甯漢豪說要及早造地才不會錯失良機。

明日大嶼計劃用5,800億元填三個人工島，造價比2018年高16%。發展局局長甯漢豪說，人工島可以帶來每年2000億元經濟效益，如果不及早造地，到需要發展時就可能錯失良機。

甯漢豪：「剛才我跟主持說笑般說，孫東局長，他每次見我好像我的債主一樣，他說：『漢豪，妳何時才有土地給我？』我經常跟他說，我舉新田科技城為例，我們正在做研究，2024年可有土地開始平整，他說：『要到2024年？可否再快一點？』這正正顯示甚麼？如果現在不預先造地，到他日有這機遇、經濟情況好轉，屆時就會錯失良機，甚至束手無策。」

接駁人工島的過海鐵路，由屯門內河碼頭改為元朗洪水橋，甯漢豪說會等待屯門西一帶重新規劃後，再研究是否接駁內河碼頭。

甯漢豪：「我們的心仍存在，甚至現在的建議鐵路駁至屯門東會預留一個駁口，其實都是希望創造容量，預留一些東西，將來我們研究駁上來，就可以有這條支線。」

她說現在一定要開始生態研究，希望能在2025年底動工填海造地。