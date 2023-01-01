入境設限｜中港澳出發旅客入境加拿大澳洲需檢測陰性　摩洛哥全面禁止來自中國旅客

【有線新聞】加拿大及澳洲收緊中國旅客防疫措施，要求由內地、香港及澳門入境的旅客須持有兩日內陰性病毒檢測證明，方可登機。摩洛哥則全面禁止來自中國的旅客，歐盟將於周三商討針對中國旅客入境的措施。

針對中國旅客收緊入境防疫措施的國家愈來愈多，加拿大宣布周四凌晨起要求由中國入境的旅客，包括港澳地區，只要是兩歲或以上，登機前必須向航空公司出示兩日內的陰性檢測證明，出發前10日以上，而不超過90天內曾確診旅客，可以提供康復文件，取代陰性檢測結果，措施為期30日，當局稍後再評估。

澳洲亦宣布基於缺乏中國流行病學情況的詳情，出於高度謹慎，周四起要求來自內地及港澳地區旅客登機時須出示兩日內陰性檢測證明。

至於北非國家摩洛哥則宣布為免出現新一波感染，周二起不論國籍一律禁止所有旅客從中國入境。

剛於元旦展開，歐盟輪值主席國任期的瑞典指周三將召開歐洲理事會的危機應對會議，商討針對中國旅客入境的聯合措施。

早前已有多個國家相繼宣布收緊對中國旅客入境的限制，包括日本、南韓、西班牙、美國、英國、法國、意大利及印度，中方重申始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往和交流合作。