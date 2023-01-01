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元朗土瓜灣有人涉非法放煙花
i-Cable
2023年01月01日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】凌晨多區有人非法放煙花。
網上片段見到，在元朗有煙花在半空爆開，持續至少半分鐘，非常接近民居。啟德隧道土瓜灣出口亦有人放煙花，當時有車在附近馬路行駛。
非法藏有煙花爆竹最高可判監六個月及罰款25000元。
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