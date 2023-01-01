i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
天主教榮休教宗本篤十六世逝世 有本港教徒形容備受尊重冀安息
i-Cable
2023年01月01日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】天主教榮休教宗本篤十六世逝世，有本港教徒說希望他安息。
天主教教徒韓先生：「我認為大多數教徒都尊重他，他是很堅強、實事辦事的主教。人始終要上天堂，對他離世，我們懷著悲傷心情送他一程。」
天主教教徒陳先生：「他身為非意大利裔的教宗是有些壓力的，但他做得很好，平衡了不同地方，當年升了陳日君做樞機。」
天主教教徒胡小姐：「天主教核心價值以家庭和道德觀念著重，他依然很保守到這個傳統。」
上一條影片
教宗方濟各向本篤十六世致意
下一條影片
爭取最早本月8日實施首階段與內地通關 陳國基：初期有人數限制
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日