天主教榮休教宗本篤十六世逝世　有本港教徒形容備受尊重冀安息

【有線新聞】天主教榮休教宗本篤十六世逝世，有本港教徒說希望他安息。

天主教教徒韓先生：「我認為大多數教徒都尊重他，他是很堅強、實事辦事的主教。人始終要上天堂，對他離世，我們懷著悲傷心情送他一程。」

天主教教徒陳先生：「他身為非意大利裔的教宗是有些壓力的，但他做得很好，平衡了不同地方，當年升了陳日君做樞機。」

天主教教徒胡小姐：「天主教核心價值以家庭和道德觀念著重，他依然很保守到這個傳統。」