李家超稱通關安排要內地同意　部署年初出訪中東招商引資

【有線新聞】行政長官李家超說，通關安排要得到內地同意，相信內地推動疫苗接種及有藥物後可有效處理疫情，他又說正部署年初出訪中東招商引資，被問到遭到美國制裁後，能否出席在三藩市舉行的APEC峰會，他說會按實際情況決定。

下星期日起北上內地毋須檢測及集中隔離，南下的通關安排政府未公布，李家超說要跟內地商討如何配合。

李家超：「我們經內地通關往來，一定要內地同意，如果（內地）疫苗接種率高，在藥物、配套方面做得足夠，可以做到有序可控，我相信國家在這方面做事效率相當高。」

他以去年初本港第五波疫情為例，說如果沒有一國之下的兩制，就不會得到中央出手援港抗疫，中央落實愛國者治港，亦是為香港撥亂反正。

李家超：「叛徒、叛國者治理國家，未聽過。只不過25年來，當時某程度上話語權給了他人，沒有重視。因為我們太君子，某程度上希望自由發展，走了歪路，等如父母希望子女發展好，他走去吸毒，當然要扶他入正途。」

他重申有外部勢力干預香港事務，並在國際上打擊香港和國家，很心急要向世界說好香港故事，正部署年初出訪中東招商引資，並希望出席在美國舉行的APEC。

李家超：「作為APEC成員，香港一定會參加。誰出席，按實際情況決定（希望去？）當然希望，作為特首可以在國際會議，將香港真實的好故事告訴世界是一件好事。」