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高拔陞指會準確評估疫情風險 為醫療系統做復常準備
i-Cable
2023年01月01日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】醫管局行政總裁高拔陞說，會更準確評估疫情風險，為醫療系統做好復常準備。
高拔陞說隨著社會活動增加，確診個案會進一步上升，市民或會感到憂慮，醫護人員經過三年抗疫已累積經驗；局方亦強化應變能力，相信一定可跨過這次挑戰。
他又說兩種註冊抗新冠病毒藥供應充足，其他藥物包括撲熱息痛亦庫存充裕，在有限醫療資源下，會確保本地合資格人士獲合適治療和藥物，而其他非合資格人士的需求，會在公共衞生特殊考慮下，按現行機制作考慮以及收費。
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