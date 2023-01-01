陳茂波對今年經濟審慎樂觀　料放寬防疫及通關為各界提供更大復蘇動力

【有線新聞】財政司司長陳茂波預期放寬防疫及即將與內地通關，為本港出口、旅遊、零售及餐飲業提供更大復蘇動力，即使全球宏觀大勢存在許多不確定因素，他仍對本港今年經濟審慎樂觀。

防疫措施鬆綁，陳茂波說近日到商場購物，不時遇到訪港旅客，感受到零售市道轉好，社會復常氣氛效應，有助刺激市民消費意欲，預期首季本地消費，會按年出現顯著反彈。

而與內地通關後，加上各地商務及觀光旅客，相信訪港旅客人數強勁回升，拉動本港經濟三頭馬車，跨境陸路運輸及機場空運貨量都會顯著改善，預期會為本港貨物出口帶來支持。

樓市方面，陳茂波說環球持續加息及經濟疲弱，困擾去年樓市表現，美國去年共加息4.25厘，本港新批按揭貸款實際利率由去年初1.6厘升至最近的3.125厘至3.625厘，去年頭十一個月樓市成交少38%。而美國加息周期尚未完結，本港按揭利率有機會跟隨市場上升，可能繼續影響樓市。不過市場亦普遍預期，與內地通關有助提振樓市氣氛，他相信樓市有序調整，對本港金融系統以至經濟基調不會構成重大影響。

但他說全球宏觀大勢仍存在不確定因素，包括美國加息對經濟打擊逐步浮現，未知能否「軟著陸」，期望強大發展勢頭，為經濟增添更大動力，對今年本港經濟形勢仍然審慎樂觀。