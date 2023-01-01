加拿大及澳洲收緊中國旅客入境措施

【有線新聞】加拿大及澳洲收緊中國旅客防疫措施，要求由內地、香港及澳門入境的旅客，須持有兩日內陰性病毒檢測證明，方可登機；摩洛哥則全面禁止來自中國的旅客；歐盟將於周三商討，針對中國旅客入境的措施。

針對中國旅客收緊入境防疫措施的國家愈來愈多，加拿大宣布周四凌晨起要求，由中國入境的旅客，包括港澳地區，只要是兩歲或以上，登機前必須向航空公司出示兩日內的陰性檢測證明。出發前10日以上，而不超過90天內曾確診旅客，可以提供康復文件，取代陰性檢測結果。措施為期30日，當局稍後再評估。

澳洲亦宣布，基於缺乏中國流行病學情況的詳情，出於高度謹慎，周四起要求來自內地及港澳地區旅客，登機時須出示兩日內陰性檢測證明。

至於北非國家摩洛哥則宣布，為免出現新一波感染，周二起不論國籍，一律禁止所有旅客從中國入境。

剛於元旦展開歐盟輪值主席國任期的瑞典，指周三將召開歐洲理事會的危機應對會議，商討針對中國旅客入境的聯合措施。