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男嬰元旦出生　父母感驚喜：新年最好禮物

【有線新聞】仁安醫院零時43分，有一名元旦男嬰出生，他姓陳、重6.5磅，父母表示很驚喜。
陳生：「叫雋賢，文雋的雋、禮賢的賢。健康，健康長大就可以。」
陳太：「都興奮，但沒有故意預。自己也想他一月才出生，這亦是一份新年最好的禮物。真的開心，因為始終是第三胎，是最後一個，都是一份很好的紀念。」
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