【有線新聞】元旦冬泳早上在南區舉行。

參賽者分批由中灣起步，女子組率先落水，游向淺水灣石堤衝線，全程大約600米。沿途有船隻及獨木舟護航。賽事分奪標組及暢泳組，共有1000個名額。

女子組最快的是黃凱蔚，用了6分48秒成功衛冕。