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元旦冬泳早上在南區舉行
i-Cable
2023年01月01日
體育
新聞資訊
【有線新聞】元旦冬泳早上在南區舉行。
參賽者分批由中灣起步，女子組率先落水，游向淺水灣石堤衝線，全程大約600米。沿途有船隻及獨木舟護航。賽事分奪標組及暢泳組，共有1000個名額。
女子組最快的是黃凱蔚，用了6分48秒成功衛冕。
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