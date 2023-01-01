民建聯爭取關愛隊工作　研成立青年支部

【有線新聞】民建聯宣布新一年工作方向。

黨領導層、問責官員、港區全國人大和議員等，超過400人出席元旦啟動禮。主席李慧琼說，民建聯今年會做好六方面工作，包括檢討理念定位、適當調整組織架構、爭取關愛隊工作、研究成立青年支部。而對外將成立聯絡小組，走訪大灣區以及推動大灣區和東盟的聯繫合作。