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民建聯爭取關愛隊工作 研成立青年支部
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2023年01月01日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】民建聯宣布新一年工作方向。
黨領導層、問責官員、港區全國人大和議員等，超過400人出席元旦啟動禮。主席李慧琼說，民建聯今年會做好六方面工作，包括檢討理念定位、適當調整組織架構、爭取關愛隊工作、研究成立青年支部。而對外將成立聯絡小組，走訪大灣區以及推動大灣區和東盟的聯繫合作。
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