【有線新聞】北韓證實一連兩日試射超大型多管火箭炮，聲稱可搭載戰術核武，射程覆蓋整個南韓。領袖金正恩下令，研發新型洲際彈道導彈及倍增核彈庫存，應對美國和南韓威脅。

北韓官媒公布，人民軍在去年底和元旦，合共試射四枚超大型多管火箭炮。稱西部軍區一遠程炮兵分隊，周日凌晨向東部海域發射一枚火箭炮彈，前一日則發射三枚炮彈，準確擊中東部海域目標，展示了武器裝備的戰鬥性能。

這批火箭炮正是在上周六交付，人民軍即日試射。領袖金正恩出席儀式時，稱這款火箭炮口徑達600毫米，可搭載戰術核武器，射程覆蓋整個南韓，將履行「壓倒性制敵」的作戰使命。

金正恩同日在勞動黨中央委員會第六次全體會議報告，提出2023年核武及國防發展的戰略變革，下令研發新型洲際彈道導彈，應對來自南韓和美國的威脅。稱南韓已成為毋庸置疑的敵人，強調有必要大量生產戰術核武器，要求倍增核彈庫存。雖然核力量的首要任務，是遏制戰爭危機和維護和平穩定，但如果遏制戰爭衝突失敗，將堅決執行第二使命。此使命明顯不是防禦，而是其他任務。