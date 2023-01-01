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有團體倡向旅遊從業員發復工津貼　鼓勵重返崗位

【有線新聞】通關在望，有旅遊業工會建議政府向從業員發放復工津貼。
香港旅遊業組織聯盟遊行到政府總部，要求支援業界復業，他們說疫情下很多人已轉行，為鼓勵這批人重返崗位，建議政府發放一筆過的復工津貼，又提出設導遊服務費，旅客購物佣金只作為獎勵，希望減少導遊與旅客爭拗。
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