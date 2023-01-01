社協指政府去年扶貧及兒童工作不合格　貧窮兒童人口創10年新高

【有線新聞】社區組織協會發表報告，指政府過去一年扶貧及兒童工作不合格。

社協指社會經濟開始復甦，但就業市場仍未樂觀，不少基層沒有穩定工作，令貧窮加劇，貧窮兒童人口亦創十年新高。

社協認為政府過去一年未能著力處理扶貧及維護兒童權益工作，表現仍不合格，希望政府今年能精準扶貧，優先改善貧窮人口居住情況，加強貧窮兒童教育支援等問題。