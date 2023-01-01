將軍澳巴士翻側｜31人受傷　司機涉危險駕駛被捕　警：沒證據顯示有障礙物阻路

【有線新聞】一架新巴在將軍澳康城路失事翻側，跌落路邊草叢。31人受傷，包括兩名小童。警方指無證據顯示，事發時路面有障礙物，以涉嫌危險駕駛拘捕巴士司機。新巴指涉事車長休假後首日上班，沒有超時工作。

受傷乘客救出後，在路邊分流及接受初步治理，有乘客面及手多處受傷，有人躺在地上，亦有人要用頸箍固定頭部，由擔架床送院。傷者包括兩名小童，大部分人傷勢不重，部分人送到將軍澳醫院。

巴士翻側在草叢，車頭嚴重損毀，擋風破璃碎裂。救援人員進入車廂搜查，又用照明在草叢尋找有沒有人拋出。

下午5時15分左右，這架新巴796P由日出康城開往尖東，駛至康城路時失事，衝出馬路並越過行人路，跌落路旁的草叢後翻側，巴士部分零件跌落行人路上，路牌被撞斷。

55歲男司機通過酒精呼氣及快速口腔測試，警方正調查意外成因，並以涉嫌危險駕駛拘捕男司機。

警隊東九龍總區交通部署理總督察李博傑：「警方暫時的調查資料，又或者任何的證據所得，都是沒有任何證據顯示前方曾經有障礙物，或者任何東西阻路。今次意外成因警方仍在調查中，會循巴士的機件性能、司機的駕駛態度調查，亦會取巴士的行車記錄片段，確認當時發生什麼事。」涉事的巴士拖離現場後，將交由警方繼續檢驗。

新巴指涉事車長是放假後首日上班，當時駕駛這天第四程車，未有超時工作，會配合警方調查，向傷者表達慰問，及向受影響的乘客致歉。