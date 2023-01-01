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本港新增23,361宗確診　多62人死亡

【有線新聞】本港新型肺炎確診持續在兩萬多宗徘徊，新增23,361宗確診，本地感染佔23,035宗，其餘為輸入個案，多62人不治。

有24間安老及殘疾人士院舍呈報有陽性個案，涉及41名院友及5名員工。
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