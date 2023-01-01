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警方大埔檢200萬元煙花爆竹 拘捕兩名男子
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2023年01月01日
港聞
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【有線新聞】警方大除夕在大埔一個停車場檢獲兩噸煙花爆竹，市值約200萬元，拘捕兩名男子。
根據危險品條例，非法藏有煙花爆竹最高可判監1年及罰款20萬元。
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