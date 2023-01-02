港府爭取最快周日與內地通關　金冬雁倡入境前須做檢測打齊針

【有線新聞】政府爭取最快星期日與內地首階段通關，入境前要做核酸檢測。港大生物醫學學院教授金冬雁建議，入境後再連續五日做快測，同時要求內地旅客打齊疫苗，加上疫情已風土化，相信通關對社區風險不大。

港大公共衞生學院每日在社區找一萬人做檢測，平均有百分之二至三的人受感染，推算全港每日有15至20萬人確診。港大教授金冬雁認為疫情已風土化，通關不會為香港帶來很大風險。

金冬雁：「不是說完全沒有風險，肯定有少少風險，但風險應該可以承受。以15至20萬人感染的數字來看，即使由內地來的人再多，都不會多很多。」

政府計劃要求內地旅客入境前要做核酸檢測，金冬雁認為48小時前已足夠，入境後最好做多5日快測。

金冬雁：「可以減少額外風險，一個人如果受感染，未必檢測出來。如果堅持做5天快速抗原測試，一個人如果受感染，一定檢測到出來。」

香港與內地對於如何抽樣檢測以及CT值都有不同標準，金冬雁認為要看齊，還應該要求入境的內地人都打齊疫苗。

金冬雁：「如果是科興疫苗，按政府現時的要求，對市民的要求甚至是三針，內地亦在推廣三針。將來或有過渡期，要求到港後一段時間，要接種三針，因為兩針科興的保護，仍是比較差。」

他說這個要求可以進一步減低社區感染風險。