中環男子遭電車撞倒　捲入車底受傷送院

【有線新聞】中環有電車撞傷男途人。

電車車頭燈損毀，碎片散落路面。凌晨12時許，一輛西行電車沿德輔道中行駛，去到砵甸乍街交界時，懷疑收掣不及，撞倒一名橫過馬路的36歲男子，他被捲入車底，由消防救出送院治理。