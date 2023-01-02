人大釋法｜譚惠珠指無剝奪法院審判權　解釋國安法14及47條如何使用

【有線新聞】人大釋法說明，國安案件可否聘用海外律師辯護屬於需要特首認定的問題。基本法委員會副主任譚惠珠說，國家安全是政策問題，釋法並沒有剝奪法院的審判權。

基本法委員會副主任譚惠珠：「職權沒有變，權力沒有擴大，如果我用比較通俗的方法來解釋畫公仔，這次用解釋來畫出腸，告訴你國安法第14條怎樣用、第47條怎樣用，沒有剝奪法院。處理外援律師在香港執業，這是政策問題，行政長官的判斷是有可能導致國家安全危機。」