i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
人大釋法｜譚惠珠指無剝奪法院審判權 解釋國安法14及47條如何使用
i-Cable
2023年01月02日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】人大釋法說明，國安案件可否聘用海外律師辯護屬於需要特首認定的問題。基本法委員會副主任譚惠珠說，國家安全是政策問題，釋法並沒有剝奪法院的審判權。
基本法委員會副主任譚惠珠：「職權沒有變，權力沒有擴大，如果我用比較通俗的方法來解釋畫公仔，這次用解釋來畫出腸，告訴你國安法第14條怎樣用、第47條怎樣用，沒有剝奪法院。處理外援律師在香港執業，這是政策問題，行政長官的判斷是有可能導致國家安全危機。」
上一條影片
日日有頭條：95年教育界勸青少年勿沉迷追星
下一條影片
榮休教宗本篤十六世離世 天主教香港教區設弔唁處
其他人也在看
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
其他人也在看
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日