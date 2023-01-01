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阿富汗喀布爾軍用機場爆炸多人死傷
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2023年01月02日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】阿富汗首都喀布爾軍用機場發生爆炸，多人死傷。
爆炸發生後，多人受傷倒地等待救援，塔利班部隊封鎖現場和附近道路。
事發當地周日早上7時多，一輛載有炸彈的汽車，在軍用機場入口附近爆炸，內政部稱事件造成多人死傷。
阿富汗去年發生多宗爆炸，上月一間以中國旅客為主的酒店遇襲，9月俄羅斯大使館亦發生爆炸。
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