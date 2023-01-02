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將軍澳巴士翻側｜55歲司機涉危駕被捕　據了解或無專注駕駛

【有線新聞】將軍澳新巴翻側意外，55歲巴士司機被捕，據了解初步調查相信，司機當時可能沒有專注駕駛。
涉事新巴停泊在九龍灣車輛扣留及驗車中心，等候警方進一步調查。巴士車頭嚴重損毀，上下層整幅玻璃碎裂，意外共造成12人受傷，55歲巴士司機涉嫌危險駕駛被捕。
據了解初步調查相信，意外可能涉及司機未有專注駕駛，他通宵扣查後已獲准保釋，本月上旬再向警方報到。
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