七一刺警｜22歲內地女悼念疑兇　涉煽動罪被捕

【有線新聞】一名22歲內地女子在銅鑼灣悼念七一刺警案疑兇，涉嫌煽動罪被捕。

被捕的內地女子昨晚在銅鑼灣崇光百貨對開擺放白色蠟燭及花束，悼念七一刺警案疑兇梁健輝，並展示懷疑附有煽動字眼的圖片。警員上前截查，多次勸喻及警告後，以涉嫌干犯煽動意圖罪拘捕她，案件交灣仔警區重案組跟進。