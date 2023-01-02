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已打三針長者可留院舍隔離 李輝憂增加院舍人手壓力
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2023年01月02日
港聞
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【有線新聞】本月起已接種最少三針的院友，確診後可留在院舍隔離。安老事務委員會委員李輝擔心會增加院舍人手壓力。
安老事務委員會委員李輝：「就算院舍有個案，我們都不會再搬動長者，搬動了長者，他們不適應，又再走回原先的床位。不但是長者，甚至已打針的員工同時確診，這對院舍造成很大壓力、在人手方面。」
她希望政府提供更多支援，包括視像診症及提供藥物等；她又擔心規模較小的院舍沒有足夠護士，最終只能將確診長者送往公立醫院。
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