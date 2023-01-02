急症室大排長龍　有病人家屬等逾六小時　醫管局料長假後求診人數增兩成

【有線新聞】醫管局預計長假期後，在新冠疫情及冬季流感夾擊下，求診人數會增加兩成，已調動額外人手，及加開臨時病床應付，同時會調整三成非緊急服務。

公立醫院急症室，長假期都擠滿人，四處都放了病床。有病人確診新型肺炎，家屬等了一個早上。李生：「等了大約六個幾小時，有醫生跟進。我只可以說體諒，不可以批評，大家都辛苦。」

醫管局指過去幾日，每日平均有4,000多人到急症室求診，個別急症室要等12小時，預計長假期後，求診的人會增至每日5,000人，已經調動額外資源應付·。

醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗：「我們會加強對急症室支援，加開臨時病床，加快病人出院程序，希望令病床流轉更快，縮短病人輪候入院時間。」

急症室等得久，內科病房亦爆滿，現在每日超過5,000名新型肺炎病人入院，內科病床使用率升至115%，個別使用率接近130%，醫管局會減少非緊急服務。

鄧耀鏗：「我們都會減少一些覆診名額，取而代之我們用覆配計劃配藥給病人，稍後幫他們覆診。因應雙重夾擊的冬季服務高峰期以及新冠疫情，我們將非緊急的手術服務提前兩至三星期，早點做一些調整。」醫管局希望病情輕微的人到私家醫院求醫，不要加重公立醫院負擔。