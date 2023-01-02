布林肯與秦剛通電話討論美中關係

【有線新聞】美國國務卿布林肯與中國新任外長秦剛通電話，討論美中關係。

布林肯在社交網站發文稱，周日早上與離開華盛頓回國履新的秦剛通話，雙方討論美中關係，以及將保持開放溝通渠道。外交部發稿指，秦剛向布林肯道別，憶及出任中國駐美大使期間，與布林肯經常有真誠、深入、具建設性的交流，期待繼續合作推動中美關係改善發展，兩人又互致新年問候。秦剛2021年7月出任駐美大使，上周五獲任命接替王毅出任外長。