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安心出行｜港鐵25流動支援站周日將停運　市民指浪費時間金錢

【有線新聞】防疫大鬆綁後，市民不用再掃安心出行及疫苗通行證，政府在25個港鐵站設立的流動支援站就繼續運作，有市民批評浪費資源，應及早調整做其他支援。政府資科辦說，隨着防疫措施放寬，支援疫苗通行證和安心出行的25個流動支援站以及電話熱線，將於星期日停止運作。

支援站由前年底設立至今，處理超過233萬個服務需求，至於電話熱線就處理，超過65萬個查詢。
記者到過其中三個流動支援站，在荃灣西及九龍塘分別觀察半小時，近乎「拍烏蠅」，職員無所事事。太子站這個支援站，半小時有三個市民來找幫手申請這些服務。有職員說找幫手多數是長者或外地人，由於安心出行及疫苗通行證都用了起碼一年，要安裝的人都已安裝好，加上最近取消，更加無人來求助。
這些流動支援站前年底開始設立，由最初15個增至25個，主要協助市民下載及更新安心出行、疫苗通行證及港康碼，有市民覺得政府應及時調整服務，避免浪費公帑。
劉生：「我認為是浪費時間。設立來做甚麼呢？浪費金錢。（為甚麼？）現在都沒有甚麼用途。」
連太：「好像我這個年紀（的人）未必懂得用，不知找誰、又不懂上網，就比較需要，但可以減少。（為甚麼？）因為現時不需要用安心出行。」
支援站上月中開始增加任務，協助宣傳電話卡實名登記，新任務做到星期六。
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