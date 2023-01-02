通關｜田北辰引消息指高鐵分三階段通車　首階段涵蓋廣深港短途站

【有線新聞】高鐵明天起陸續試車準備通關，立法會議員田北辰引述消息說，將分三階段恢復通車，首階段涵蓋廣深港短途站，初期班次較疏。港鐵說有消息會適時公布，正密鑼緊鼓為通關做準備，包括檢查設施及商舖設備，安排員工返回原來崗位培訓，確保有足夠人手配合通關安排，並會進行不同演練，確保運作暢順。

高鐵西九龍站有工程人員在車站內準備，螢幕似乎顯示列車測試資訊。

立法會議員田北辰說，據他了解，特區政府和港鐵已向中央提交計劃，高鐵會分三階段恢復通車，預計通關前三日開始售票，初期班次會較疏。

他表示：「廣深港所有車站可以售票，下一步可能是武漢、長沙、潮汕，遠一點，最後一步是北京、上海，我一直希望農曆新年前可以完成三階段，應該機會很大，因為早了開始通關，不是15日而是8日。」

由紅磡直達廣州的城際直通車已經停運，高鐵只是去到距離市中心較遠的廣州南站，田北辰希望屆時可以開通廣州東站，「不可能這麼辛苦終於全面通關，對香港人來說，廣州最核心的地方去不到。」

鐵路工會聯合會主席林偉強指，員工已調回西九龍站測試設備，「入閘機、票務機等都會運作，試試是否暢順，車長方面，據我所知公司會安排他們試車，看看路段情況，讓車長熟習環境。」

他說硬件已經準備好，人手仍有壓力，希望港鐵加緊招聘。