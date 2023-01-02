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本港新增20,230宗確診 多74人離世
i-Cable
2023年01月02日
港聞
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【有線新聞】本港新增20,230宗確診，連續兩日略為回落。
本地個案有19,863宗，輸入就有367宗，多74人離世。
28間安老及殘疾人士院舍呈報有確診個案，涉及31名院友及6名職員。
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