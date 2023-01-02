英格蘭冠軍足球聯賽　黑池1:1新特蘭；布力般流浪1:0卡迪夫城

【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，新特蘭作客，與黑池賽和1比1。

咸美頓的傳送，拉維利推入禁區起腳射入，這位北愛爾蘭中鋒21分鐘建功，橙衫的黑池領先新特蘭。

黑池自去年踏入11月開始，8場英冠不勝，新一年要在下游盡快擺脫護級漩渦。

新特蘭就希望延續英冠近三場不敗氣勢，多困難的處境都要克服，阿密戴亞路完半場前補時階段的射門，射中科尼利再中橫楣。

阿密戴亞路換邊後再挑戰，但被麥士維守住黑池最後一關。

不斷找機會，「黑貓」的努力65分鐘有回報。

查利侯美的頭槌，門前的羅斯史超活做功臣，新特蘭就這樣扳平。

一個入球亦令新特蘭決心要反敗為勝，阿密戴亞路與羅斯史超活合作，但大好機會錯過了。

1比1成為最終比分，聯賽近4場不敗的新特蘭，目前排第6。

補時階段，因為哥林干路利領紅牌被趕出場，十人應戰的黑池在24隊中排22，新一年仍需繼續努力。

藍白衫的布力般流浪，主場1比0擊敗卡迪夫城，兩隊半場互交白卷，唯一的入球，出現在48分鐘，達克奠定勝局。

布力般取得近3場聯賽的第一勝，全取三分之後，目前26戰得42分，位列第3，落敗的卡迪夫城排20。