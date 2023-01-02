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青衣長亨邨有單位起火　無人受傷

【有線新聞】青衣有住宅單位起火，無人受傷。
消防員在起火單位射水灌救。下午兩時許，長亨邨亨怡樓一個單位火警，消防接報到場開一條喉及派出一條煙帽隊灌救，約半小時將火救熄，期間居民自行疏散到安全地方。
初步調查相信，是電線短路引致火警。
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